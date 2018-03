Wilders gaat niet naar uitslagenavond in Terneuzen

PVV-leider Wilders gaat niet naar de uitslagenavond in Terneuzen. "Gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo'n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen", zegt hij.

Burgemeester Lonink van Terneuzen had eerder bezwaren tegen de hoge beveiligingskosten van het bezoek van Wilders. In de eerste plaats omdat er veel extra maatregelen moeten worden genomen. Zo is er een bomcheck nodig, waardoor het gebouw tijdelijk moet worden gesloten. Ook zouden alle bezoekers moeten worden gecontroleerd.

Belastingbetaler

"Ik denk niet dat mensen weten wat dit voor kosten met zich meebrengt, zowel voor de gemeente als nationaal voor de belastingbetaler", zei hij eerder tegen Omroep Zeeland.

Lonink zei eerder ook bang te zijn dat de aandacht voor Wilders af zou leiden van de lokale uitslag van de verkiezingen. Ook was hij verbolgen dat Wilders niet persoonlijk contact met hem had opgenomen om zijn bezoek aan te kondigen. "Wilders heeft niet eens het fatsoen gehad om te bellen dat hij komt, en vervolgens moet heel Nederland in de houding gaan staan dat hij komt", aldus Lonink.