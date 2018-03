As Stephen Hawking wordt bijgezet naast Isaac Newton

De as van Stephen Hawking zal bijgezet worden in Westminster Abbey. De laatste rustplaats van de Britse kosmoloog ligt naast het graf van Isaac Newton (1643-1727), de natuurkundige die een belangrijke theorie ontwikkelde over zwaartekracht.

Vorige week overleed Hawking op 76-jarige leeftijd. Hij wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd, onder meer door zijn onderzoek naar zwarte gaten.

Hawking werkte meer dan 50 jaar bij de universiteit van Cambridge. De uitvaart van Hawking vindt aanstaande zaterdag plaats bij de kerk van de universiteit. Familie, vrienden en collega's kunnen op 31 maart persoonlijk afscheid nemen.

Perfecte plek

Het hoofd van Westminster Abbey noemt de locatie de perfecte plek om Hawkings as bij te zetten. "Professor Hawking zal begraven worden tussen alle andere toonaangevende wetenschappers, een plek waar hij ook tussen hoort." Ook vindt hij het belangrijk dat wetenschap en religie samenwerken om zo de grote vragen over het leven en universum te kunnen verklaren.

De Westminster Abbey wordt gezien als een van de belangrijkste gotische kerken van Groot-Brittanniƫ. Al ruim 900 jaar is de kerk het toneel van koninklijke gebeurtenissen. Naast Newton zijn ook Charles Darwin, die de evolutietheorie ontwikkelde, en Joseph John Thomson, de ontdekker van het elektron, daar begraven.