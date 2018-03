Inspectie onderzoekt nieuwe methode asbestverwijdering

Eigen verantwoordelijkheid van bedrijven

De Inspectie stelt nu een onderzoek in. Het bedrijf achter MiniContainment moet gaan aantonen dat de methode veilig is. Onderzoeksbureau TNO gaat erop toezien dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd.

Tot die tijd kunnen bedrijven blijven werken met deze verwijdermethode. "Het is de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om met apparatuur te werken waarvan je zeker weet of het veilig is", zegt een woordvoerder van de Inspectie.

Meldingen

Volgens Trouw hebben verschillende asbestverwijderingsbedrijven in 2016 hun zorgen geuit bij inspecteurs over de veiligheid van MiniContainment.

Die waren er vooral over de stofzuiger die de asbesthoudende deeltjes weg moet zuigen. Volgens onderzoeksbureau TNO kan de stofzuiger asbestdeeltjes lekken. Tijdens het gebruik van de stofzuiger is dat niet erg, stelt TNO. Maar het is onduidelijk wat er gebeurt als de stofzuiger uit staat.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is. Het bedrijf achter MiniContainment stelt dat de methode voldoet aan alle voorwaarden die de asbestbranche stelt.