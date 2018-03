Israël: bombardement op Syrische nucleaire installatie was waarschuwing

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het in september 2007 in Syrië bombardementen heeft uitgevoerd op wat zo goed als zeker een nucleaire installatie was. Destijds werd ook al aangenomen dat Israël achter de aanval zat, maar de Israëlische regering heeft zich daar al die tijd niet over uitgelaten.

In een uitgebreide verklaring onthult de legerleiding nu dat acht F-15 gevechtsvliegtuigen op 6 september 2007 een reeks aanvallen uitvoerden op een complex in de regio Deir al Zour, 450 kilometer ten noordoosten van Damascus.

Onduidelijk was waarom Israël nu wel opening van zaken geeft over de aanval. De pers bracht de publicatie in verband met de memoires van oud-premier Olmert die binnenkort uitkomen. Onder zijn premierschap vond de aanval plaats. Hij heeft een paar keer laten doorschemeren dat hij opdracht had gegeven tot het bombardement.

"Syrië toen, en Iran nu"

Later vanochtend verklaarden minister Katz van Transport en de Inlichtingendiensten dat het bombardement een boodschap was voor Iran, dat Israël nooit zal toestaan dat Iran kernwapens in handen krijgt.

In zijn tweet staat dat "de operatie en het succes ervan duidelijk maken dat Israël nooit zal tolereren dat landen die het bestaan van Israël bedreigen over nucleaire wapens beschikken - Syrië toen, en Iran nu".

Minister Lieberman van Defensie laat weten dat de vastberadenheid van Israëls vijanden mag zijn toegenomen, maar ook de kracht van de Israëlische strijdkrachten, en dat iedereen in het Midden-Oosten dat goed moet beseffen.

De aanval op Syrië in 2007 doet denken aan het bombardement op een reactor in aanbouw in 1981 in Irak. De Israëlisch legerleider Gadi Eisenkot zegt dat Israël de bouw van installaties die een gevaar voor Israël inhouden niet toestaat.

Iran-deal

Israël is ook altijd tegenstander geweest van het akkoord dat de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk met Iran sloten in 2015. In ruil voor verlichting van de sancties beperkte Iran toen zijn nucleaire programma en internationale waarnemers kregen toegang tot Iraanse installaties.

President Trump keert zich ook tegen het akkoord dat onder leiding van zijn voorganger Obama tot stand is gekomen.