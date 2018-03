Amerikaanse media: bommenlegger Austin is gedood

De vermoedelijke dader van het plegen van bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin is dood. Dat melden Amerikaanse media. Er zijn berichten dat hij is doodgeschoten door de politie, maar er is ook een bron die meldt dat hij zichzelf heeft opgeblazen toen de politie bij hem in de buurt kwam.

De verdachte zou bezig zijn geweest met het leggen van een bom bij een snelweg, toen hij door agenten werd ontdekt. Er was een foto van de verdachte verspreid.

Austin is de afgelopen weken geteisterd door een bommenlegger die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor omgekomen en vier mensen gewond geraakt.

Vliegveld

Afgelopen etmaal werd nog een bompakket onderschept in een distributiecentrum van koeriersbedrijf FedEx, in de buurt van het internationale vliegveld.