Bijzondere kandidaten: transgender voor VVD en een Fries bij Denk

Kandidaat met Friese roots Jelle Bouwhuis - Denk Utrecht - plaats 4

"Als ze horen bij welke partij ik zit, staan ze vaak steil achterover". Jelle Bouwhuis moet zich vaak verantwoorden voor zijn keuze om zich aan te sluiten bij de partij Denk. "Ik heb Friese roots, ik ben eigenlijk ook iemand met een migratieafkomst", zegt hij lachend.

Dat Denk vaak wordt geassocieerd met Turkije, deert Bouwhuis niet. "Ik denk dat we daar in Utrecht geen last van hebben. We zijn een vrij gemêleerd gezelschap, die een representatie van Utrechtse samenleving vormt. Die landelijke frames over Erdogan en de 'Turkse lange arm', daar hebben we in Utrecht weinig last van. We hebben een stevig programma op tal van gebieden, zoals armoedebestrijding, werk en inkomen."

Waarom hij zelf voor Denk heeft gekozen? "Dat kwam door mijn ervaringen in de cultuursector, waar ik werk." Het is hem in de loop van jaren opgevallen dat de cultuursector een overwegend wit verhaal is, "met mensen van dezelfde komaf". "Daar erger ik me zo ontzettend aan, en dat het ook zo moeizaam van binnenuit verandert, dat de politiek ben ingestapt."