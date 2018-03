Verkiezingsdag bij de NOS: dit kun je zien, horen en lezen

Vanavond wordt het natuurlijk pas echt spannend: vanaf 20.30 uurpresenteren Rob Trip en Dionne Stax op NPO 1 vanuit TivoliVredenbrug in Utrecht de uitslagenavond in het programma Nederland Kiest: De Uitslagen. Het wordt een avondvullend programma dat ook rechtstreeks te volgen is op NPO Radio 1 en NOS.nl.

De NOS is te gast in zes gemeenten. Naast Utrecht ook in Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Emmen en Weert. In de uitzending wordt regelmatig geschakeld naar verslaggevers in deze steden. Na het sluiten van de stemlokalen om 21.00 uur komen ook daar exitpolls van onderzoeksbureau Ipsos vandaan. Die geven een goede indicatie van hoe er in die gemeenten is gestemd.

Uitslagen en referendum

Vanaf 22.00 uur worden de eerste echte uitslagen verwacht. Dionne Stax brengt de uitslagen vanuit de 'Plein'-foyer op de 6e verdieping in TivoliVredenburg. Politiek verslaggevers Xander van der Wulp, Dominique van der Heyde en Ron Fresen geven uitleg en duiding.

Op de 'Plein'-foyer in Tivoli-Vredenburg wordt ook de betekenis van de uitslag van het referendum besproken met onder anderen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, Willemijn Aerdts (terreurdeskundige) en Ton Siedsma (Bits of Freedom).

Radio

OpNPO Radio 1 peilen Lara Rense en Tijs van den Brink vanaf 20.30 uur de reacties in het land. Nieuwslezer Mark Hokke houdt de binnenkomende uitslagen bij en politiek verslaggever Joost Vullings neemt de duiding voor zijn rekening.

De uitzendingen op televisie en radio duren tot ongeveer 01.00 uur. Morgenochtend zijn er extra lange NOS Journaals, gepresenteerd door Mark Visser. Dionne Stax brengt daarin de uitslagen en Xander van der Wulp is in de studio voor de duiding.