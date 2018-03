Vandaag mag je stemmen over de Inlichtingenwet - en dan?

Is dit onderwerp niet te ingewikkeld voor een referendum?

Ingewikkelde onderwerpen zijn niet per se ongeschikt voor een referendum, denkt hoogleraar Boogers. "Maar dan moet er wel een flinke en zichtbare referendumcampagne aan vooraf gaan, zodat mensen een mening kunnen vormen". Die is er wat hem betreft niet geweest in de aanloop naar het referendum.

Volgens politicoloog Kristof Jacobs, die de motieven onderzoekt van mensen om voor of tegen te stemmen, leent het onderwerp zich beter dan het Oekraïne-verdrag voor een referendum. "Het is meer een waardediscussie, met twee kanten. Aan de ene kant veiligheid, en aan de andere kant privacy. Daar kun je over discussiëren, en vervolgens een eigen afweging maken", zegt Jacobs.

Ook bestuurskundige Koen van der Krieken noemt het referendum-thema niet ongeschikt, maar benadrukt het belang van kijken naar de motieven van mensen om voor of tegen te stemmen. "Bij het referendum kan alleen maar 'ja' of 'nee' antwoorden. Maar waarom stemmen ze bijvoorbeeld tegen?", vraagt Van der Krieken zich af. Die vraag bleek ook na het Oekraïne-referendum lastig concreet te maken: waren kiezers tegen het héle verdrag, of tegen onderdelen ervan? Om die vraag te beantwoorden, kan onderzoek naar de achterliggende motieven van stemgedrag mogelijk van pas komen.