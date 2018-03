Wekdienst 21/3: het is verkiezingsdag en Macron komt op bezoek

Wat heb je gemist?

Eerste stemmen uitgebracht bij nachtelijke stembureaus

Op diverse plaatsen in het land hebben mensen al hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle bijvoorbeeld gaf burgemeester Henk Jan Meijer zijn stadgenoten het goede voorbeeld door in een mobiel stembureau in een studentenkroeg zijn burgerrecht te laten gelden.

De meeste stembureaus in Nederland zijn open vanaf 07.30 uur; stemmen kan tot 21.00 uur.