Braziliaanse bisschop opgepakt voor verduistering

De Braziliaanse politie heeft een bisschop gearresteerd voor verduistering en corruptie. Ook zes priesters zitten vast in deze zaak.

Bisschop José Ronaldo en de priesters zouden geld van kerken in drie steden achterover hebben gedrukt. Het gaat in totaal om zo'n 490.000 euro aan donaties en collecte-inkomsten. De groep zou daar onder meer een veehouderij mee hebben gekocht.

De bisschop zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Volgens hem is het geld van de kerkgangers gebruikt voor onderhoud van priesterwoningen, seminaries en andere gebouwen.

De politie startte het onderzoek in 2015, een jaar na de benoeming van José Ronaldo als bisschop in de stad Formosa. Er waren diverse klachten binnengekomen van kerkgangers. De politie gaat ervan uit dat meer arrestaties zullen volgen in de zaak.