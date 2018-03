In Italië zijn drie mensen om het leven gekomen bij een explosie in een huis in de Siciliaanse stad Catania. Twee van de slachtoffers zijn brandweermannen.

Volgens persbureau Ansa was de brandweer afgekomen op een melding van een gaslek. Toen de mannen het gebouw in het historische centrum van de stad probeerden binnen te komen, was er een ontploffing.

Twee andere brandweermannen raakten bij de explosie gewond.