Weer bompakket gevonden in Texaanse hoofdstad Austin

De politie in de Amerikaanse stad Austin heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief was nog niet ontploft en is door de explosievenopruimingsdienst onschadelijk gemaakt.

Het pakket werd onderschept op een distributiecentrum van koeriersbedrijf FedEx, niet ver van het internationale vliegveld van Austin.

Bommenlegger

Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen en vier mensen gewond geraakt.

De politie zegt dat er een verband is tussen de eerdere explosies en het pakket dat is onderschept in het FedEx-centrum. Waarschijnlijk is de dader ook verantwoordelijk voor het bompakket dat gisteren ontplofte in een FedEx-kantoor in San Antonio.

Waakzaam

De politie in Austin roept mensen op om waakzaam te zijn en het alarmnummer te bellen als zij een verdacht pakketje zien.

In anderhalve week tijd zijn er al ruim 1300 telefoontjes binnengekomen. Speciale teams van de politie hebben zeker 420 verdachte pakketjes onderzocht.

De politie heeft nog altijd geen idee wie de bommenlegger is. Er is 90.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.