Eerste stemmen uitgebracht bij nachtelijke stembureaus

Op diverse plaatsen in het land hebben mensen al hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle bijvoorbeeld gaf burgemeester Jan Meijer zijn stadgenoten het goede voorbeeld door in een mobiel stembureau in een studentenkroeg zijn burgerrecht te laten gelden.

Voor hij zijn stem uitbracht was hij in gesprek gegaan met bezoekers van het café, die de actie van de burgemeester wel konden waarderen. De bedoeling van Meijer en de gemeente Zwolle was om meer jongeren naar de stembus te krijgen. In de loop van de nacht ging het stembureau overigens dicht.

Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum was dat op het station, dat voor de gelegenheid heel de nacht openblijft. In Den Haag was al een stembureau open op de Grote Markt.

De meeste stembureaus in Nederland gaan om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur vanavond.