Brand in natuurgebied De Groote Peel

In natuurgebied De Groote Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant, heeft vanavond brand gewoed. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden groot stond in brand. Het ging vooral om lage begroeiing.

Vanwege de droogte waren veel brandweermannen opgeroepen. Ze bestreden het vuur vooral met zogenoemde vuurzwepen, meldt Omroep Brabant.

Branden in dit soort natuurgebieden zijn vaak lastig te bestrijden. Vanwege de drassige moerasbodem is het gebied slecht toegankelijk. Daarnaast blijft het vuur lang smeulen in het veen.

Deurnese Peel

Eerder deze maand waren er enkele kilometers verderop, in natuurgebied De Deurnese Peel, ook al branden. De brandweer denkt dat die branden zijn aangestoken. Of de brand in De Groote Peel ook mogelijk aangestoken is, is nog niet bekend.