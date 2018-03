Ook Playboy-model wil niet langer zwijgen over relatie met Trump

Na Stormy Daniels wil ook een tweede vrouw uit onder haar zwijgcontract over een relatie met Donald Trump.

De vrouw, het voormalige Playboy-model Karen McDougal, heeft het mediabedrijf American Media Inc (AMI), eigendom van Trumps vriend David Pecker, voor de rechter gedaagd. Volgens de aanklacht betaalde AMI haar in de zomer van 2016 150.000 dollar op voorwaarde dat ze niets over haar relatie met Trump openbaar zou maken.

Playboy

Karen McDougal was in 1998 Playmate of the Year van het mannenblad Playboy. In de aanklacht staat dat ze in 2006 en 2007 tien maanden lang een romantische relatie had met Trump, die in 2005 was getrouwd met zijn huidige vrouw, Melania Trump.

Toen Trump in 2016 presidentskandidaat voor de Republikeinen werd, twitterde een ander Playboy-model dat McDougal een relatie met hem had gehad. Volgens de aanklacht besloot McDougal daarop haar verhaal te vertellen.

Een gemeenschappelijke vriend bracht haar in contact met een advocaat, die een interview regelde met AMI, dat verhalen verkoopt aan Amerikaanse tabloids.

Fitness

Nadat ze haar verhaal aan een journalist van AMI verteld had, besloot AMI het niet te publiceren. Toen kort daarna ABC News belangstelling toonde, kocht AMI het verhaal alsnog, voor 150.000 dollar en de belofte de 45-jarige McDougal te helpen bij het lanceren van een carrière als fitness-specialist. McDougal moest in ruil daarvoor beloven te zwijgen over haar relatie met Trump.

Volgens de aanklacht speelde de toenmalige advocaat van McDougal onder één hoedje met Trumps' advocaat Michael Cohen en was hij in feite in diens dienst. Ook kwam er niets terecht van de belofte dat McDougals fitness-activiteiten volop aandacht zouden krijgen in AMI-media.

McDougal zegt verder dat AMI dreigt haar te ruïneren als ze zich niet aan het contract houdt.

Frappante overeenkomsten

Het verhaal van McDougal vertoont treffende gelijkenissen met dat van Stephanie Clifford, beter bekend als de porno-actrice Stormy Daniels. Zij kreeg van Cohen 130.000 dollar zwijggeld.

Ook Daniels zou in 2006 een relatie met Trump hebben gehad. Beide vrouwen zouden afspraakjes met Trump hebben gehad in hetzelfde Beverly Hills-hotel en bij hetzelfde golftoernooi.