Zeker 35 doden bij raketinslag op markt in Damascus

Bij een raketinslag op een drukke markt in het oosten van de Syrische hoofdstad Damascus zijn volgens Syrische staatsmedia zeker 35 mensen omgekomen. De getroffen markt ligt dichtbij de rebellenenclave Oost-Ghouta, die het Syrische leger probeert te heroveren.

Volgens het Syrische leger vuren rebellen geregeld raketten af op burgerdoelen in wijken van Damascus die in handen zijn van de regering. Als rebellen inderdaad verantwoordelijk zijn voor deze raketaanval, is het een van de dodelijkste aanvallen die ze op de Syrische hoofdstad hebben uitgevoerd.

Erbarmelijke omstandigheden

Ondertussen vallen er ook nog altijd doden in Oost-Ghouta zelf, waar de rebellen worden gebombardeerd door Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen. Reddingswerkers in het gebied zeggen dat daarbij de afgelopen 24 uur meer dan 56 burgers zijn omgekomen.

Door de strijd in Oost-Ghouta is het leven voor de inwoners daar vrijwel onmogelijk geworden. Vooral in de stad Douma, waar tienduizenden mensen naartoe zijn gevlucht, is de situatie erbarmelijk. Er zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen.