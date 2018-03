VVD en PvdA botsen over huizen asielzoekers in NOS-debat

De VVD en de PvdA zijn in het NOS-verkiezingsdebat met elkaar in botsing gekomen over het toewijzen van huizen aan asielzoekers. VVD-leider Rutte zei dat asielzoekers die hier mogen blijven niet mogen worden voorgetrokken ten opzichte van mensen die al langer in Nederland wonen. "Mensen die van buiten komen, moeten achteraan aansluiten."

PvdA-leider Asscher zei daarop dat de VVD een gemeen politiek spel speelt. Als Nederlanders lang op een huis moeten wachten, komt dat volgens Asscher niet door vluchtelingen, maar doordat er door toedoen van de VVD minder betaalbare huurwoningen komen. Rutte herhaalde dat het eerlijk is dat de voorrangsregel voor asielzoekers wordt afgeschaft.

Middenhuur

Ook SP en ChristenUnie en GroenLinks en D66 botsten over het woningbeleid. De SP verweet de ChristenUnie dat er veel te weinig sociale huurwoningen zijn en dat woningen met een 'middenhuur' voor veel mensen niet te betalen zijn. Volgens SP-leider Marijnissen zorgt het kabinet ervoor dat betaalbaar wonen een luxe wordt.

ChristenUnie-leider Segers zei dat er nu juist meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat het ook hard nodig is dat mensen doorstromen naar een woning met een huur in het midden-segment. "Daar moet hard worden gebouwd."

Ook D66-leider Pechtold vindt dat er veel meer doorstroming moet komen naar woningen in het middensegment. GroenLinks-voorman Klaver zei dat er niet alleen meer gebouwd moet worden, maar dat de huurprijzen veel minder hard moeten stijgen en dat er moet worden ingegrepen in de huurprijzen.

Dividendbelasting

In het debat ging het ook weer over de dividendbelasting. Volgens Asscher is het veel beter om "te investeren in de buurt" in plaats van een "absurd geschenk te geven aan bedrijven die het echt niet zo zwaar hebben." Hij doelde daarmee op het schrappen van de dividendbelasting, wat de schatkist 1,4 miljard euro kost.

CDA-leider Buma zei dat de afschaffing ertoe leidt dat bedrijven als Unilever in Nederland blijven en dat dat goed is voor 'echte' banen. "Eerst moeten we het geld verdienen, pas dan kunnen we het uitgeven."