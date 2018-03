Uitslaande brand woedt in loods Moerdijk

De loods is van Drecht Coating Services, een bedrijf dat brandwerende en roestwerende coating produceert voor stalen constructies. Wat er precies in de loods lag toen de brand uitbrak, is onduidelijk.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een NL Alert gestuurd om mensen in de regio te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden en eventuele ventilatie uit te schakelen. De brandweer is met groot materieel, waaronder vier spuitwagens, drie hoogwerkers en twee schuimblusvoertuigen aanwezig.