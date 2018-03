Griepepidemie neemt af, ook minder longontstekingen

De griepepidemie in Nederland neemt af. Vorige week werden door de huisartsen per 100.000 inwoners 104 mensen met griep gemeld, tegen 164 een week eerder.

Ook het aantal mensen met een longontsteking is daalde, tot 67 gevallen op 100.000 inwoners. Een week eerder piekte het aantal longontstekingen nog op 88 meldingen per 100.000 inwoners.

De griepepidemie duurt nu 14 weken, veel langer dan het gemiddelde van 9 weken, maar nog niet zo lang als de epidemie van vorig jaar, die 15 weken duurde. De langste epidemie was die van 2014/2015, met 21 weken. Er is sprake van een epidemie als er in een week minimaal 51 ziektegevallen per 100.000 inwoners zijn.

Dodelijker

Zaterdag meldde het CBS dat de combinatie van de kou en de griepepidemie in de laatste week van februari zorgde voor het hoogste aantal sterfgevallen in één week (3887), sinds dat wordt bijgehouden. De griep treft in deze fase veel ouderen, en veel hoogbejaarden krijgen als complicatie bij de griep een longontsteking waardoor ze overlijden.

Veel ouderen hebben afgelopen najaar een griepprik gekregen, maar het vaccin dat werd toegediend beschermt niet tegen een van de twee griepvarianten die dit jaar veel voorkomen.