Venezuela's eigen bitcoin: waarom het gedoemd is te mislukken

De Petro wordt door een kleine groep Venezolanen enthousiast ontvangen. Zij geloven in Maduro. Op Facebook wisselen zij al maanden tips en nieuws uit. Bijvoorbeeld over hoe ze aan harde valuta zoals dollars komen. Het idee om zo'n Petro aan te schaffen houdt hier voor de meesten al op. Het maakt duidelijk dat de Petro de Venezolanen eigenlijk geen voordeel oplevert, alle opbrengsten gaan naar Maduro.

Volgens Marc Bessems zijn er nog meer kanttekeningen bij het plan te plaatsen. "Zo is een heel praktisch bezwaar dat in Venezuela de stroom om de haverklap uitvalt. Terwijl voor het maken van digitale munten heel veel stroom nodig is." Het regime lijkt hier nauwelijks over te hebben nagedacht. "Maduro heeft wel aangekondigd dat er speciale plekken op universiteiten worden ingericht waar de munten kunnen worden gemaakt, maar veel gebieden zitten dagelijks zonder elektriciteit. Hoe dit dus gaat werken zonder de hoeveelheid stroom die daarvoor nodig is, dat is voor de meeste Venezolanen een raadsel."

'Geen vertrouwen'

Ook blijft onduidelijk hoe de Petro vanaf vandaag gebruikt gaat worden. Volgens Maduro zouden belastingen en overheidsvoorzieningen ermee kunnen worden betaald, eventueel ook olie. En in de toekomst moet ook het toerisme er gebruik van gaan maken. Maar details blijven achterwege, terwijl de munt vanaf vandaag dus te gebruiken zou zijn.

Gezien de praktische bezwaren, de onduidelijkheid omtrent het hele project, maar vooral Maduro's lange geschiedenis van economisch wanbeleid is het niet gek dat de meeste Venezolanen onverschillig staan tegenover de Petro. "Juist datgene wat nodig is om dit project te laten slagen ontbreekt," zegt Marc Bessems, "de Venezolanen hebben er geen vertrouwen meer in, net zoals de rest van de wereld geen vertrouwen meer heeft in Maduro."