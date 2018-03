Vegter's Rolletjes gered van faillissement

Goed nieuws voor liefhebbers van de Vegter's Rolletjes. De eerder failliet verklaarde fabrikant van de koekjes, wordt overgenomen door twee bedrijven. De rolletjes, die vooral in het noorden en oosten populair zijn met Oud en Nieuw, blijven daardoor in de winkels liggen.

Hollandia, een matzesfabrikant uit Enschede, neemt de productie van nieuwjaarsrolletjes en -knijpertjes over van de bakker uit Hoogezand. Alle andere producten van Vegter worden overgenomen door koekjesfabriek Dicarcono uit het Spaanse Alicante. Het grootste deel van de 24 personeelsleden komt op straat te staan, schrijft RTV Noord.

Hoogezand blijft open

Hollandia wil de rolletjes en wafels ook in de toekomst in Hoogezand laten maken. Vijf personeelsleden worden daarom overgenomen van Vegter. "Hollandia zit met zijn matzes net als Vegter in een nichemarkt. Het is geen onbekende van Vegter, want het bedrijf was al betrokken bij de verkoop van de rolletjes in Nederland", zegt curator Pieter Lettinga.

Hij sluit niet uit dat er in de toekomst meer werkgelegenheid komt als de productie omhoog gaat. Het risico voor Hollandia is volgens de curator niet groot, omdat de rolletjes een seizoensartikel zijn en vooral met uitzendkrachten worden gemaakt.

Het overgrote deel van het personeel van Vegter is niet geholpen met de overname. Zij werkten aan de productie van alle andere koekjes en chocoladeproducten van Vegter's. Omdat de productie daarvan naar Spanje wordt overgeheveld, staan deze mensen alsnog op straat.