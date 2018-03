Turkije: partijdige beschuldigingen VN helpen terroristen

Turkije is verontwaardigd over een VN-rapport waarin staat dat de noodtoestand in het land heeft geleid tot ernstige mensenrechtenschendingen en het monddood maken van de oppositie.

In het rapport roept de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, de Jordaanse prins Zeid Ra'ad al-Hussein, Turkije op de noodtoestand te beëindigen en de rechtsstaat te herstellen. De noodtoestand werd in juli 2016 ingesteld na een mislukte couppoging en is sindsdien zes maal verlengd.

Terroristenhulp

In een verklaring beschuldigt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de VN-commissaris van partijdigheid en samenwerking met terroristische organisaties.

Volgens het rapport van Hussein misbruikt Turkije de couppoging om de oppositie de kop in te drukken en "elke vorm van kritiek op de regering het zwijgen op te leggen".

Waterboarden

In het 28 pagina lange rapport staat dat de noodtoestand op grote schaal leidt tot misstanden. Zo worden gevangenen geregeld geslagen en seksueel misbruikt en worden ze blootgesteld aan elektrische shocks en het zogenoemde waterboarden.

Hussein noemt het aantal mensen dat is gearresteerd en ontslagen "verbijsterend". Volgens het rapport zijn er in de afgelopen anderhalf jaar bijna 160.000 mensen gearresteerd en 152.000 overheidsdienaren ontslagen, "velen totaal willekeurig".

Zwangere vrouwen

Vooral in het Koerdische zuidoosten van Turkije is de onderdrukking volgens het rapport groot. Hier worden volgens de VN-commissaris ook op grote schaal huizen en Koerdische cultureel erfgoed vernietigd.

Volgens het rapport hebben de autoriteiten ook tientallen vrouwen die zwanger waren of net bevallen, opgepakt omdat hun man verdacht was.

Gülen

Turkije zegt dat de noodtoestand nodig blijft om de bedreigingen het hoofd te bieden.

Volgens Turkije zat de beweging van Fethulla Gülen achter de couppoging. De in Amerika wonende geestelijke ontkent elke betrokkenheid.