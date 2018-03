Vanaf volgend jaar alle stembureaus toegankelijk voor lichamelijk beperkten

Vanaf 1 januari moeten bij verkiezingen alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De Tweede en Eerste Kamer gingen al eerder akkoord met een wet die dat regelt, maar die was nog niet in werking getreden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en haar collega De Jonge van Volksgezondheid schrijven nu aan de Tweede Kamer dat de nieuwe regels op 1 januari 2019 ingaan.

In de huidige wet staat dat 25 procent van de stembureaus zo moet zijn gelegen en ingericht dat kiezers met een lichamelijke beperking er zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen. Volgens de nieuwe wet moet dat 100 procent worden. Als burgemeester en wethouders hier niet aan kunnen voldoen, moeten ze de gemeenteraad informeren over de oorzaak.

Nog een paar maanden respijt

De ministers erkennen dat er soms nog wel wat praktische belemmeringen kunnen zijn. Zo zijn sommige stembureaus alleen tegen hoge kosten helemaal toegankelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om stembureaus in een drukke winkelstraat. Ook zijn er locaties die geen eigendom zijn van de gemeente. Maar volledige toegankelijkheid wordt het uitgangspunt. Door de inwerkingtreding op 1 januari te zetten, krijgen de gemeenten nog even de tijd voor aanpassingen.

Het kabinet onderzoekt nog of stembureau-leden in het stemhokje bijstand mogen gaan verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de huidige wet is dat verboden. De ministers beseffen dat door hulp bij het stemmen het risico bestaat van ongewenste beïnvloeding. Maar door de hulp te beperken tot leden van het stembureau hoopt ze dat risico zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet overlegt hierover met diverse organisaties en komt voor het eind van het jaar met een standpunt.