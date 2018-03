Google, dat ook worstelt met nepnieuws, steekt geld in digitale journalistiek

De komende drie jaar wil Google 240 miljoen euro investeren ter ondersteuning van digitale journalistiek. Met dat geld wil het bedrijf onder meer nepnieuws beter bestrijden en Subscribe with Google opzetten. Die laatste dienst moet potentiƫle abonnees en uitgevers makkelijker bij elkaar brengen.

Google stelt dat de journalistiek onder druk staat omdat uitgevers wereldwijd worstelen met de overgang naar digitaal. Het bedrijf zegt dat zijn missie - informatie beschikbaar stellen - goed aansluit op de journalistiek. Daarbij merkt Google op dat de zoekmachine en YouTube (waar Google eigenaar van is) afhankelijk zijn van een "gezond ecosysteem van uitgevers met goede content".

Worstelen met nepnieuws

Juist de zoekmachine en YouTube liggen regelmatig onder vuur doordat ze onjuiste informatie makkelijk toegankelijk maken. Zo werden in februari op YouTube, ten tijde van de schietpartij in Florida, video's uitgelicht die afkomstig waren van een complotdenker. Hij claimde dat een van de overlevenden een acteur is.

Google erkent dit ook. "Kwaadwillenden maken misbruik van breaking news-momenten op Google-platforms, waardoor de kans toeneemt dat mensen onjuiste informatie zien." Het bedrijf zegt zijn systemen te hebben aangepast zodat dit soort dingen op tijd wordt herkend. Zo komt er op YouTube een zogeheten Top News-gedeelte, met video's afkomstig van geverifieerde bronnen.

Breaking news

Daarnaast werkt het bedrijf samen met nieuwsorganisaties om desinformatie tegen te gaan. Het gaat hiervoor een lab oprichten dat samen met de organisatie First Draft - die zich ook bezighoudt met het bestrijden van nepnieuws - desinformatie en misinformatie rond verkiezingen en breaking news moet tegengaan.

Google gaat ook een uitgebreider statistiekensysteem voor redacties aanbieden, zodat zij het bezoek naar hun site beter kunnen monitoren. Ook gaat het bedrijf Outline aanbieden, software voor redacties om een beveiligde internetverbinding op te zetten, een zogenoemde vpn (virtual private network).