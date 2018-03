Van ontucht verdachte leraar blijft vastzitten

Een leraar uit Barendrecht die verdacht wordt van ontucht, blijft in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De 41-jarige man zou vorig jaar als invalleraar op basisschool het Carrousel in Gouda een leerlinge van toen zes jaar hebben betast.

Ook werd bij de verdachte kinderporno aangetroffen. "Het gaat om veel materiaal", zei de officier van justitie tijdens de zitting. Het gaat om foto's en video's met 'seksuele gedragingen' met kinderen tussen de twee en de veertien jaar oud. De collectie zou aangelegd zijn vanaf 2010.

Volgens Omroep West zijn er ook zelfgemaakte filmpjes van de man gevonden. Zo heeft hij met zijn smartphone opnames gemaakt van zijn neefje. Wat er precies te zien is op de opnames, is niet bekendgemaakt. De verdachte heeft het maken van de beelden bekend.

Geestelijke toestand

Over de geestelijke toestand van de man wordt nog een rapport opgemaakt. "Hij onderstreept het belang van hulp en dit onderzoek", zei zijn advocaat.

Binnen drie maanden volgt er een nieuwe zitting in deze zaak.