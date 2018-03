Ongeluk met zelfrijdende auto: leermoment of doordenderen?

"Je verwacht dat een zelfrijdende auto, die vol zit met techniek, superveilig wordt. Maar dat blijkt nu nog niet zo te zijn", zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar Automotive aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het dodelijke ongeluk van gisteren in de VS met een zelfrijdende auto roept de vraag op hoe veilig de techniek is die daarbij wordt gebruikt. Taxibedrijf Uber, die de test met de auto uitvoerde, heeft alle experimenten opgeschort en gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Het ongeluk gebeurde toen een vrouw met fiets aan de hand overstak, naast het zebrapad. "De auto heeft dat blijkbaar niet gezien of niet begrepen. Dat is een van de problemen van deze technologie: de techniek moet ons nog gaan begrijpen. Daar zijn nog veel metingen voor nodig."

Lantaarnpaal

Het uitsluiten van ongelukken is nauwelijks haalbaar, denkt Steinbuch. "Zo'n auto kijkt om zich heen met camera's en radarsysteem. Het moeilijkste is voor zo'n auto is begrijpen wat hij ziet. Als op het trottoir een lantaarnpaal staat, met vlak daarachter bijvoorbeeld een heel dun iemand, dan moet die auto snappen dat de lantaarnpaal niet kan oversteken, maar de persoon erachter wel."

Sommige situaties zijn voor mensen al moeilijk in te schatten. "Mensen doen soms dingen die wij, ook als menselijke autobestuurder, soms niet verwachten. Dat maakt het zo moeilijk voor autonome auto's."

Toch denkt Steinbuch dat zelfrijdende auto's in de toekomst dit soort situaties kunnen herkennen. "Als jij en ik iets leren tijdens het rijden, kunnen we dat niet zomaar 'uploaden' naar andere chauffeurs. Met computers kan dat wel. Als een computer eenmaal iets heeft geleerd, zouden andere auto's dat bij wijze van spreken met een druk op de knop ook moeten kunnen. Dit ongeluk is heel triest, maar tegelijkertijd ook een leermoment. We moeten goed kijken hoe we hier met zijn allen weer van kunnen leren."