Celstraffen tot 10 jaar voor Party King-drugsbende

De hoofdrolspelers in een grote drugszaak in Brabant zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. De vier mannen zijn onder meer schuldig aan deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van en de handel in harddrugs.

Tegen de hoofdverdachten was 5 tot 12 jaar cel geëist. De straffen vallen lager uit omdat niet voor alle beschuldigingen genoeg bewijs is. Het gaat dan onder meer om witwassen, smokkel van harddrugs en wapenbezit.

De vier mannen waren de spil in een groot drugsnetwerk. Het netwerk opereerde vanuit verhuurbedrijf Party King in Best. Twee jaar geleden werden ze opgepakt bij een grootscheepse actie. 1500 opsporingsambtenaren vielen toen honderd panden binnen. Dit werd 'Operatie Trefpunt' genoemd.

Marktplaats waar criminelen aan elkaar werden gekoppeld

Volgens het Openbaar Ministerie was Party King een plek waar aanbieders en kopers van synthetische drugs elkaar ontmoetten en deals sloten. "Een marktplaats waar crimineel Nederland aan elkaar werd gekoppeld", noemde de officier van justitie het. De verdachten werden maandenlang afgeluisterd.

Uit de opnamen bleek dat de mannen elkaar vrijwel dagelijks ontmoetten in de loods. Ze spraken daar over de productie van harddrugs.

Volgens de rechtbank waren de mannen op een schaamteloze manier bezig met geld verdienen. De hoogste straf was voor de 52-jarige Alfons G. Hij wordt gezien als de leider van de bende en gaf de opdrachten.

De rechtbank neemt het de verdachten ook kwalijk dat ze nogal onverschillig waren. Ze gaven aan een afnemer een keer de verkeerde drugs mee. Die was hierdoor drie dagen volledig van de wereld. Volgens de rechtbank kon dit de mannen niets schelen en gingen ze gewoon door met activiteiten.

Veel andere verdachten die tijdens 'Operatie Trefpunt' werden opgepakt, werden al eerder veroordeeld.