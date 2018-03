VN bezorgd over lot vele tienduizenden Syrische burgers

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is erg bezorgd over de gevolgen van de aanhoudende gevechten in Oost-Goutha en Afrin. Het geweld leidt volgens de organisatie tot een massale stroom van Syrische vluchtelingen.

In Oost-Goutha, ten oosten van Damascus, zijn volgens de UNHCR de afgelopen dagen meer dan 45.000 burgers op de vlucht geslagen, voor het merendeel vrouwen en kinderen. "Zowel die vluchtelingen als de honderdduizenden mensen die nog vastzitten in Oost-Goutha, hebben dringend hulp nodig", zei woordvoerder Andrej Mahecic op een persconferentie in Genève.

Uitgeput en uitgehongerd

Hij zei dat de UNHCR bij de hulpverlening tegen zijn grenzen aanloopt. "De opvangplaatsen die er zijn, zitten overvol, de omstandigheden zijn vreselijk en er zijn ernstige gezondheidsrisico's. Maar duizenden gezinnen blijven toestromen, uitgeput en uitgehongerd en met nauwelijks bezittingen", zei Mahecic.

De toestand in de regio Afrin in het noordwesten van het land is volgens hem niet minder alarmerend. Het offensief van het Turkse leger tegen Koerdische strijders in de stad Afrin heeft de laatste dagen geleid tot het vertrek van zo'n 104.000 burgers.

Tegengehouden

Veel van hen zijn te voet door de bergen naar dorpen in de buurt van Aleppo gevlucht. Volgens de UNHCR zijn ongeveer 10.000 mensen op hun vlucht tegengehouden door militairen van het Syrische regeringsleger.

De VN-organisatie zegt dat de laatste dagen de noodhulp aan de regio Afrin is opgevoerd. Voor eerste opvang zijn tienduizenden dekens, matrassen, lampen en jerrycans uitgedeeld. De komende dagen gaan er nog ruim duizend tenten naar het gebied.