'Russische diplomaten per bus vertrokken van ambassade in Londen'

De Britse premier May besloot de diplomaten uit te zetten in reactie op de gifgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Volgens de regering van May wijst alles erop dat Rusland achter die aanslag zit.

Onderdeel van het Britse pakket van sancties is de opschorting van alle bilaterale contacten op hoog niveau met Rusland. Daarnaast is een uitnodiging aan de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken afgezegd en zijn tegoeden van de Russische staat in het Verenigd Koninkrijk bevroren.

Rusland heeft in reactie op de sancties 23 Britse diplomaten uitgezet en het Britse consulaat in Sint-Petersburg opgedragen te sluiten. Ook moet een instelling die Engelse taallessen geeft en Britse films vertoont de deuren sluiten.