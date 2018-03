Sekteleider/moordenaar Charles Manson nu pas gecremeerd

De Amerikaanse sekteleider en moordenaar Charles Manson, die in november overleed, is nu pas gecremeerd. Drie mensen vochten een slepende rechtszaak uit over wie de officiële erfgenaam is. Al die tijd bleef het lichaam van Manson bewaard in een vrieslade in een mortuarium in Californië.

De sekteleider overleed vorig jaar in de gevangenis, waar hij een levenslange straf uitzat voor meervoudige moord. Het spraakmakendst was de moord in 1969 op de actrice Sharon Tate. Zij was 8,5 maand zwanger van regisseur Roman Polanski en werd in haar huis bij Los Angeles met messteken gedood.

Helter Skelter

De leider van de Manson Family hoopte met de moord op Tate en zeven anderen een rassenoorlog te ontketenen, die volgens hem als verborgen boodschap zat in het nummer Helter Skelter van The Beatles.

Na de dood van Charles Manson (83), die in de gevangenis een hakenkruis in zijn voorhoofd kerfde, meldden zich drie mensen als erfgenaam. Het testament wees zijn penvriend Michael Channels aan, maar ook een zoon en kleinzoon Jason Freeman meldden zich. Wie door de rechter als erfgenaam werd aangewezen, mocht beslissen wat er met het lichaam van Manson zou gebeuren.

Macabere belangstelling

Familieleden vochten het testament met succes aan. Ze zeiden dat penfriend Channels alleen maar een macabere belangstelling voor de misdaden had en dat hij geld wilde verdienen aan de verkoop van eigendommen van Manson.

Kleinzoon Jason Freeman won de rechtszaak en het erfgenaamschap. Hij koos voor een crematieplechtigheid met ongeveer 20 genodigden. De crematie verliep volgens een Amerikaanse showbizz-site in hippiesfeer. Er werden nummers gedraaid van Guns N'Roses en The Beach Boys, maar ook van Manson zelf.

Auteursrechten

Omdat onder anderen Guns N'Roses en Marilyn Manson (geen familie) nummers van Manson hebben opgenomen, levert dat de erfgenaam geld op uit auteursrechten. Ook de rechten op de beeltenis van Manson kunnen lucratief zijn.

Na de crematie werd de as van de sekteleider uitgestrooid bij een beekje in een bos bij de plaats Porterville in Californië.