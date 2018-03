Overvallers rijden met auto supermarkt Wormerveer binnen

Twee overvallers zijn in Wormerveer met een auto een supermarkt binnengereden. Dat gebeurde vanochtend kort voordat de zaak de deuren opende.

Eenmaal binnen bedreigden ze het personeel. De overvallers gingen er met een onbekende buit vandoor. Ze lieten hun auto achter en gingen er lopend vandoor. Bij de overval is niemand gewond geraak, laat de politie aan NH Nieuws weten.

In een zoektocht naar de overvallers heeft de politie een helikopter ingezet. Ook is het telefonische netwerk Burgernet ingezet, in de hoop dat mensen kunnen helpen bij het opsporen van de verdachten.