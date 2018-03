Politie krijgt honderden e-mails na vondst 300 gereedschapkoffers

De politie in Den Haag heeft honderden e-mails binnengekregen na de vondst van een grote partij gestolen gereedschapskoffers. De schrijvers van de mails vermoeden dat de spullen uit hun bedrijfswagens zijn gestolen.

In verschillende huizen in Den Haag werden onlangs meer dan 300 koffers gereedschap gevonden. De politie van stadsdeel Loosduinen toonde zaterdag foto's op haar Facebook-pagina met opgestapelde koffers op het bureau. Gedupeerden werden opgeroepen zich te melden. Sinds zaterdag heeft de politie zo'n 1500 e-mails ontvangen.

De politie verwacht nog wel even bezig te zijn om de zaak af te handelen. "De recherche van team Loosduinen zal eerst elk stuk gereedschap inventariseren en vastleggen in de systemen. U begrijpt dat, gezien de hoeveelheid gereedschap, dit een behoorlijke klus is."

Kijkdag

Het gereedschap is waarschijnlijk kort geleden gestolen. Volgens de politie is de kans dan ook klein dat de spullen van mensen zijn die langere tijd geleden aangifte hebben gedaan. Voor het gereedschap waarvan niet direct een eigenaar wordt gevonden, wordt volgens Omroep West later dit jaar een speciale kijkdag georganiseerd.