'Oud-president Sarkozy opgepakt voor aannemen illegaal campagnegeld'

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is opgepakt en wordt door de politie verhoord over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Dat melden bronnen binnen de Franse justitie. Volgens de Franse krant Le Monde kan de politie Sarkozy 48 uur vasthouden voor het verhoor. Daarna moet hij aangeklaagd of vrijgelaten worden.

Sarkozy is eerder onderzocht naar aanleiding van een verkiezingscampagne. Vorig jaar stond hij voor de rechter om zich te verantwoorden voor de presidentscampagne in 2012. Daarbij zou de financiering illegaal zijn geweest. De oud-president heeft tot nu toe alle verdenkingen over illegale financiering van de hand gewezen. De zaak loopt nog.

Bij het huidige verhoor gaat het dus om de campagne van 2007. "In 2012 kwamen de eerste verdenkingen naar buiten", zegt correspondent Frank Renout in het NOS Radio 1 Journaal. Dat jaar publiceerde de onderzoeksjournalistieke website Mediapart artikelen over een Libisch document waaruit zou blijken dat de Libische dictator Kadhafi betrokken was bij de financiering van een campagne van Sarkozy in 2007.

Mogelijk meer bewijs

Het vermoeden dat de financiering niet in de haak was, werd versterkt nadat een Frans-Libanese zakenman had gezegd dat hij 5 miljoen euro aan contanten vanuit Tripoli naar Parijs heeft gebracht. "Die verklaring weegt heel zwaar in de zaak", zegt Renout. "Sinds 2013 wordt de zaak onderzocht."

In aantekeningen van de voormalige minister van Olie onder Kadhafi, Shukri Ghanem, wordt ook geschreven over betalingen aan Sarkozy. Een voormalig geldschieter van de vermoorde dictator zei daarover tegen Le Monde: "Kadhafi zei dat hij Sarkozy heeft gefinancierd en Sarkozy zei dat dat niet zo was. Ik geloof Kadhafi meer dan Sarkozy."

De krant schrijft dat de aanhouding mogelijk betekent dat justitie meer bewijs heeft verzameld over de illegale financiering. Bronnen zeggen tegen Le Monde dat voormalige hoogwaardigheidsbekleders uit het regime van Kadhafi ook nieuw bewijsmateriaal hebben verzameld. Het dagblad sluit niet uit dat de Libische autoriteiten samenwerken met de Franse.