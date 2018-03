Crisis op basisscholen Geldrop voorbij, lessen hervat

De crisis op drie basisscholen in Geldrop is voorbij. De raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en een interim-bestuurder van de scholen stappen op en geven daarmee de stakende leraren hun zin. De lessen worden morgen hervat.

Dat is de uitkomst van het overleg dat maandagavond plaatsvond tussen de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en de onderwijsinspectie. De drie partijen waren op een geheime plek bijeengekomen om de crisis te bezweren, meldt Omroep Brabant.

Angstcultuur

Vrijwel alle leraren van de drie scholen hadden zich ziek gemeld. Ze waren boos dat twee directeuren zonder overleg zijn weggestuurd. Ook heerst er volgens de docenten een angstcultuur op de scholen.

Interim-bestuurder Van den Broek verweet de leraren eerder vandaag nog 'werkweigering'. Als ze niet snel weer aan het werk zouden gaan, dan konden ze hun baan verliezen, zei de bestuurster. Nu is het dus Van den Broek zelf die moet vertrekken.

Wethouder Miranda Verdouw van Geldrop is opgelucht dat er een doorbraak is in het conflict. "Ik ben blij dat de kinderen morgen weer naar school mogen. In dit conflict zijn er alleen verliezers. Het belang van de kinderen staat echter altijd voorop. Mensen zijn over hun schaduw heen gestapt om tot deze oplossing te komen."