Trump wil vaccin in strijd tegen medicijnverslaving

President Trump wil geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar een vaccin tegen medicijnverslaving. Nu komen in de VS jaarlijks tienduizenden mensen om door een overdosis extreem sterke pijnstillers. In een toespraak in New Hampshire zette Trump uiteen hoe hij dat probleem wil aanpakken.

"Ik vertel u dat de gesel van drugsverslaving in Amerika zal stoppen", zei Trump in de stad Manchester. "Het zal stoppen."

De president kreeg veel kritiek omdat hij medicijnverslaving een half jaar geleden weliswaar een 'noodtoestand voor de volksgezondheid' noemde, maar niet met een concreet plan van aanpak kwam, laat staan met geld daarvoor. In New Hampshire, een staat waar het verslavingsprobleem nog groter is dan elders, werd Trump concreter.

Doodstraf

Belangrijke punten van zijn aanpak waren al uitgelekt. Zo vindt Trump dat handelaren in illegale pijnstillers (zoals heroïne) de doodstraf moeten kunnen krijgen. Hij verwees naar landen die 'zero tolerance' hebben voor drugshandelaren, overigens zonder die landen bij naam te noemen, en zei dat die geen drugsprobleem meer hebben.

Trump erkende wel dat de doodstraf voor drugshandel mogelijk niet haalbaar is: "Misschien is ons land daar niet klaar voor." Hij wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat drugs de VS binnenkomen. Uiteindelijk zullen ook de Democraten een muur langs de grens met Mexico willen, voorspelde hij.

Prince

In de VS worden jaarlijks zo'n 250 miljoen recepten voor opiaten voorgeschreven, extreem zware pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl. Die middelen zijn erg verslavend, maar worden desondanks op grote schaal verstrekt.

In 2016 stierven 42.000 Amerikanen doordat ze een overdosis innamen. Een van hen was de popster Prince, die te veel fentanyl had geslikt. Naar schatting 2,6 miljoen Amerikanen zijn aan zware pijnstillers verslaafd. En omdat opiaten duur zijn, stappen veel gebruikers over op het goedkopere, maar illegale heroïne.

Om het tij te keren, wil Trump de voorlichting verbeteren en het voorschrijfgedrag van artsen beperken. Binnen drie jaar moet het aantal recepten met een derde zijn afgenomen, zei Trump.

Muizen en ratten

En verder zet hij dus in op anti-medicatie. Nu al worden veel levens gered met naloxon of narcan, een middel dat het effect van een overdosis pijnstillers tegengaat. Dat middel moet overal beschikbaar zijn, zegt Trump.

Verder vindt hij dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar nieuwe middelen. In december werd bekend dat wetenschappers een vaccin hebben ontwikkeld dat heroïneverslaving bij muizen en ratten tegengaat. Antilichamen in het vaccin voorkomen dat er een euforisch effect optreedt.

Trump wil stimuleren dat het vaccin ook voor mensen beschikbaar komt, al zal dat volgens deskundigen nog lang duren. Hoeveel geld de president in het onderzoek wil steken, is nog niet duidelijk.