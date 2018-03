Actrice Sex and the City wil gouverneur New York worden

Cynthia Nixon, beter bekend als advocaat 'Miranda' uit de hitserie Sex and the City, wil gouverneur worden van de staat New York. In een campagnefilmpje op Twitter daagt zij de zittende gouverneur Andrew Cuomo uit voor de voorverkiezing van de Democratische partij in september.

Naast Sex and the City, een serie over een groep vriendinnen in New York, speelde Nixon in verschillende films en toneelstukken. Zij won een Emmy Award voor haar rol in Sex and the City. Kort daarna maakte zij bekend dat zij een lesbische relatie heeft.

Tegen ongelijkheid

De 51-jarige Nixon is opgegroeid in New York. "Ik kreeg kansen die ik tegenwoordig niet meer zie voor kinderen in New York", zegt ze in haar campagnevideo. Nixon zegt iets te willen doen aan de toenemende ongelijkheid in de staat. "Wij willen dat de overheid weer functioneert."

Hoewel Nixon bekend is bij een breed publiek en steun geniet van de Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, is het onzeker of zij enige kans maakt op de belangrijke politieke functie. Tegenstander Cuomo is een zwaargewicht van de Democratische partij. In een peiling van Siena College kreeg hij 66 procent van de stemmen, tegen 19 procent voor Nixon.