IJskunst door koude oostenwind

De snijdende kou van afgelopen weekend heeft in Monnickendam gezorgd voor mooie plaatjes. Door de combinatie van de harde oostenwind en opspattend water zijn langs de waterkant tal van ijssculpturen ontstaan.

Sommige delen van de oever lijken wel een maanlandschap. Dagelijks komen de inwoners van Monnickendam ondanks de kou en de harde wind kijken naar de ijscreaties van de natuur, schrijft NH Nieuws.

Ook elders in het land is er ijskunst te bewonderen dankzij de combinatie van vrieskou en harde oostenwind. Wie zelf een kijkje wil nemen, moet snel zijn. Het gaat later deze week weer dooien.