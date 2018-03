Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall schrapt 275 banen bij Nuon in Nederland. Het is onbekend of er gedwongen ontslagen vallen. De meeste banen die verdwijnen zijn volgens Vattenfall staffuncties.

Vattenfall maakte eerder al bekend de kosten te willen verminderen met 200 miljoen euro per jaar. Daar wordt nu betekenis aan gegeven in de vorm van personeelsreductie. Besparingen zijn volgens het bedrijf nodig voor nieuwe investeringen en om te kunnen blijven concurreren.

Bij Vattenfall-dochter Nuon werken 4200 mensen. Grotere klappen vallen bij Vattenfall-bedrijven in Zweden en Duitsland.