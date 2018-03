Vijf doden bij frontale botsing bij Helmond

Bij een ernstige, frontale aanrijding op de N270 bij Helmond zijn vijf inzittenden van een bestelbus omgekomen, drie andere passagiers zijn zwaargewond geraakt. Ook de chauffeur van een vrachtwagen, die betrokken was bij de botsing, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd, meldt de politie. Meer dan dat het gaat om een frontale botsing, kan de politie niet kwijt over de toedracht.

De N270, de Helmondsingel, is een tweebaansweg in tegengestelde richtingen. Op de provinciale weg mag worden ingehaald. Of het ongeluk ook gebeurde bij een inhaalactie kan de politie niet zeggen.

De N270 is tussen Helmond en Deurne in beide richtingen afgesloten. Dat duurt volgens de politie in ieder geval tot 21.00 uur vanavond.