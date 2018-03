Europese Unie wil Trump dwarszitten met importheffingen op... cranberry's?

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, start de VS aanstaande vrijdag met het heffen van belastingen op geïmporteerd staal en aluminium. De Europese Unie is nog altijd koortsachtig in gesprek met de Amerikanen om een uitzonderingspositie te krijgen. Dat moet voorkomen dat aluminium en staal, bijvoorbeeld uit Nederland, op de Amerikaanse markt een stuk duurder worden (en daarmee onaantrekkelijker).

De EU wil als trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten dezelfde regeling die Trump voor Canada, Mexico en Australië bedacht heeft. Staal en aluminium uit die landen mogen zonder extra belasting worden ingevoerd. Voor Europa heeft Trump de deur inmiddels op een kier gezet.

Hij wil graag dat de EU strenger optreedt tegen China, dat volgens hem goedkoop staal op de wereldmarkt dumpt. En dus hing de Duitse bondskanselier Merkel dit weekend aan de telefoon met de Chinese president Xi Jinping. Een woordvoerder van Merkel vertelde aan persbureau Reuters dat de twee afspraken hebben gemaakt om de 'overcapaciteit' op de wereldwijde staalmarkt aan te pakken.

Cranberry-belasting

De vraag is of Trump daar genoegen mee neemt. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft de Europese Unie een lijst van tien pagina's met Amerikaanse producten liggen waarop het vanaf volgende week importheffingen kan invoeren - als tegenreactie op de maatregelen van Trump.

Op die lijst staan diverse metaalproducten en vervoersmaterieel, maar ook veel opmerkelijke zaken. Cranberry's, bijvoorbeeld. In de Amerikaanse staat Wisconsin wordt de helft van 's werelds cranberry's geproduceerd. Als die vruchten in Europa duurder worden, kan dat een harde klap zijn voor de regio.

Maar de EU gaat een handelsoorlog natuurlijk niet winnen met een cranberry-belasting. Cranberry's vormen maar een fractie van de 225 miljoen euro aan fruit die Nederland jaarlijks uit de Verenigde Staten importeert. En al dat fruit tezamen valt zelfs nog ver buiten de top-25 Amerikaanse goederen die Nederland ieder jaar binnenhaalt.

Ter vergelijking: Nederland importeerde in 2017 voor bijna 31 miljard euro aan goederen uit de Verenigde Staten. De producten die we het meest importeren zijn machines, chemische producten, medicijnen en elektrische apparaten.

Op de lijst van de Europese Unie staan items die juist niet massaal door ons geïmporteerd worden: schoenen, zakdoeken, sigaren, bedlinnen, make-up, spijkerbroeken, porseleinen ornamenten, bourbon-whisky en Harley-Davidson-motoren - vervelend als ze voor de Europese consument wat duurder worden, maar in een handelsoorlog is de impact beperkt.

Paul Ryan en Nancy Pelosi

Toch zijn de producten op de lijst zorgvuldig gekozen. Dat zegt Bert van Slooten, NOS-redacteur in Brussel. "Het idee is om zoveel mogelijk onrust te veroorzaken onder burgers en politici in de staten waar de producten vandaan komen. Harley-Davidsons worden net als de cranberry's geproduceerd in Wisconsin, thuisstaat van Republikein en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan."

"Bourbon komt uit Kentucky, waar Republikeins senaatsleider Mitch McConell vandaan komt. En de spijkerbroeken van Levi's worden gemaakt in Californië, de thuisstaat van Nancy Pelosi. Zij is partijleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden."

Importheffingen die de juiste mensen raken dus. Sommigen van hen zouden president Trump ertoe kunnen bewegen om de belastingen op geïmporteerd staal en aluminium te laten varen. Of tenminste kunnen zorgen voor een uitzonderingspositie voor de Europese Unie. Hoe dan ook: er wordt de komende dagen nog keihard onderhandeld.