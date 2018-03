Verdachte schietpartij Blerick aangehouden op vliegveld Parijs

Bij een controle op de Franse luchthaven Paris Orly is vanmorgen een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Blerick. In november werd daar de 22-jarige Ömer Köksal op klaarlichte dag op straat doodgeschoten.

De 20-jarige verdachte is door de Franse autoriteiten aangehouden. De man uit Amsterdam kwam op de luchthaven aan met een vlucht vanuit Frans-Guyana. De verdachte stond op de internationale opsporingslijst en liep bij een controle op het vliegveld tegen de lamp. De verdachte wordt overgebracht naar Nederland, maar wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.

In november werd in Rotterdam ook al een 22-jarige man aangehouden in deze zaak. Hij zit nog vast. Ook deze verdachte zou betrokken zijn geweest bij het ombrengen van Köksel.

Tijdens de schietpartij in november waren volgens de politie veel mensen op straat. Vrijdag werd in Blerick nog een stille tocht gehouden voor de overleden man, meldt 1Limburg.