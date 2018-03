Agenten die man in Purmerend doodschoten niet vervolgd

De drie agenten die betrokken waren bij het doodschieten van een verwarde en agressieve man in Purmerend worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) oordeelt dat er sprake is van noodweer en dat het lossen van de schoten dus gerechtvaardigd was.

Het incident gebeurde in september vorig jaar. De drie agenten, en een collega, waren 's nachts rond 04.30 uur aan de Westerdraay in Purmerend gaan kijken nadat er een melding was binnengekomen dat een man een autoruit had vernield.

Waarschuwingsschoten

De eerste agent werd door de 41-jarige man aangevallen, die er daarna vandoor ging. De politieman ging samen met collega's op zoek naar de aanvaller, en tijdens de zoektocht dook de man plotseling op uit de bosjes. Hij rende hard en luid schreeuwend op de agenten af. Boven zijn hoofd hield hij een metalen voorwerp. Door de duisternis en de snelheid waarmee het gebeurde was niet goed te zien wat het was, volgens het OM. De agenten beoordeelden het als een groot mes, een zwaard of een slagwapen.

Ze riepen naar de man dat hij moest stoppen, maar die luisterde niet. Ook het lossen van waarschuwingsschoten had geen effect, waarop gericht werd geschoten. De man viel en verloor zijn wapen dat achter hem viel. Daardoor konden de agenten nog steeds niet zien wat hij nou eigenlijk in zijn handen had gehouden.

Toen de agenten hem benaderden om hem aan te houden, stond de ernstig gewonde man op en liep opnieuw dreigend in de richting van een van de agenten. Hij reageerde weer niet op bevelen om te stoppen. Toen hij vlak bij de agent was, hebben die en een collega drie keer gericht op de man geschoten. De man overleed ter plekke.

Het wapen bleek een metalen stofzuigerbuis te zijn.

Onvoorspelbaar en agressief

Tegen de rijksrecherche, die het incident onderzocht, verklaarden de agenten dat de man een verwarde, onvoorspelbare en zeer agressieve indruk maakte. Hij was volgens de politiemensen niet voor rede vatbaar.

Het OM concludeert op basis van het onderzoek door de rijksrecherche dat vanwege het onmiddellijk dreigende gevaar de agenten geen tijd hadden om de man op een andere manier te stoppen.