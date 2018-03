Franse president Macron komt langs bij Rutte

De Franse president Macron komt woensdag voor een kort bezoek naar Nederland. Hij praat met premier Rutte en zal op Paleis Noordeinde worden ontvangen door de koning met een officiƫle welkomstceremonie.

Het bezoek staat in het licht van de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders die aan het eind van de week wordt gehouden in Brussel.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst worden naast de actuele Europese agenda ook "de goede bilaterale banden" besproken. Premier Rutte is zelf al twee keer bij Macron in Parijs geweest.

Begin deze maand zei de premier in een toespraak in Berlijn dat hij samen met Duitsland en Frankrijk verder wil bouwen aan de Europese Unie. "De toekomst van Nederland ligt in de EU, zolang die EU maar heel concrete projecten aanpakt", zei hij daar.

Rutte wil net als Macron dat de EU zich de komende jaren inzet voor meer veiligheid en stabiliteit.