Podcast #DeDag: 'Elke week krijgen we er een levensdag bij'

Wie nu 30 jaar oud is, heeft misschien nog 100 levensjaren te gaan. Uit een prognose van het CBS blijkt dat we met z'n alleen steeds ouder worden. "Het record staat nu op 122, maar dat zal de komende 10 tot 15 jaar zeker doorbroken worden", zegt hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert. Volgens Olde Rikkert stomen we af op een leeftijd van 130 jaar.

De verwachte leeftijd neemt bovendien in rap tempo toe. "Eigenlijk kan je zeggen dat we er iedere week een dag bij krijgen. En die dag is nog in goede gezondheid ook." In De Dag vertelt Olde Rikkert wat dit betekent voor de toekomst van Nederland.