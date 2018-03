Een op de drie opgeroepen mannen staat geen dna af in zaak Verstappen

Ruim 14.000 mannen hebben dna afgestaan in de zaak van Nicky Verstappen. Gisteren was de laatste dag van het grootste verwantschapsonderzoek in Nederland ooit.

In totaal werden er 21.500 mannen opgeroepen. Het ging in eerste instantie om mannen die in de omgeving van Heerlen, Landgraaf en Brunssum wonen. Eind vorige maand kregen ook mannen een uitnodiging die ten tijde van de moord in de buurt woonden, maar inmiddels zijn verhuisd.

Volgens de politie hebben zich ook mannen gemeld die geen uitnodiging hadden gekregen. Hoe groot deze groep is, is nog niet bekend.

Politie tevreden

Projectleider Hans Ramaekers zegt dat de politie tevreden is over het verloop van het onderzoek en de opkomst. "Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst. Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende dna-profielen hebben om goed onderzoek te doen."

Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. De zaak is nooit opgelost.

De afgenomen monsters worden nu naar het NFI gestuurd. Daar worden ze vergeleken met het materiaal dat in 1998 is gevonden. Dit gaat tussen de zes en twaalf maanden duren. Ook bekijkt de politie of er families zijn van wie niemand aan het onderzoek heeft deelgenomen. Als dit het geval is, zal de politie deze families vragen om dit alsnog te doen.

Vaatstra

Bij een andere groot dna verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra werden in 2012 ruim 8.000 mannen opgeroepen. Ruim 90 procent van hen deed toen mee. Enkele maanden later werd naar aanleiding van dat onderzoek de uiteindelijke dader opgepakt.