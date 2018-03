Nieuwe Chinese bankdirecteur heeft Amerikaanse achtergrond

Yi Gang is benoemd tot de nieuwe baas van de centrale bank van China. Het is voor het eerst dat iemand met een opleiding in het buitenland zo'n sleutelpositie binnen de Chinese overheid bekleedt. Volgens deskundigen toont Peking daarmee aan dat het een serieuze rol wil spelen op het internationale financiële toneel.

De 60-jarige Yi werkte de afgelopen tien jaar al als tweede man in de top van de bank. In die functie kwam hij voor moeilijke beslissingen te staan. Zo was het in 2015 zijn taak om de internationale zorgen weg te nemen na een beurscrash en de waardevermindering van de Chinese munt de yuan. Hij staat bekend als hervormer en hield zich met name bezig met de toetreding van de yuan tot de internationale financiële markten.

Naar de VS en terug

Yi spreekt vloeiend Engels. In de jaren 80 werd hij als een van de topstudenten van de universiteit in Peking uitgezonden naar de Verenigde Staten. De Chinese overheid betaalde voor zijn studie economie, onder meer aan de universiteit van Illinois. Daarna gaf hij acht jaar les op de universiteit van Indianapolis.

Het was de tijd dat China zich meer en meer openstelde voor de wereld, maar ook de periode na het neerslaan van de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede. Daarna werd China geconfronteerd met internationale economische sancties. Yi wilde bijdragen aan de snelle ontwikkelingen in zijn eigen land en keerde in 1994 terug.

Samen met een groep topeconomen richtte hij het Chinese Centrum voor Economisch Onderzoek op. Van daaruit maakte hij de stap naar het Chinese monetaire fonds van de centrale bank, waarbij hij zich richtte op de liberalisering van de Chinese munt.

Innovatieve economie

Hij volgt Zhou Xiaochuan op, de langstzittende bankdirecteur ooit, in een periode vol uitdagingen. Zo moet de economie hervormd worden van een geïndustrialiseerde economie naar een innovatieve economie. Dat allemaal terwijl grote financiële risico's moeten worden voorkomen.

Yi kondigde na zijn installatie vanmorgen meteen maatregelen aan. "Men kan de komende weken van mij een groot aantal beleidsstukken verwachten die China verder zullen openen en hervormen."