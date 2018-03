Zorgpartijen: patiënten kunnen straks allerlei medische gegevens inzien

De Patiëntenfederatie, zorgverleners, verzekeraars en andere zorgpartijen doen een proef voor een elektronische gezondheidsomgeving, waarin allerlei bestaande apps informatie met elkaar uitwisselen.

Op een website of app moeten patiënten straks al hun medische gegevens in kunnen zien. Bijvoorbeeld die van de huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut en psycholoog. Die kunnen nu nog geen informatie uitwisselen met bijvoorbeeld patiëntenportalen van ziekenhuizen, maar dat wil de Patiëntenfederatie in de toekomst wel, voor het gemak van patiënten.

'Regie bij patiënt'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert de proef met 3 miljoen euro. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zegt in een interview met de Volkskrant dat de test in de zomer afgerond moet zijn.

Vanaf volgend jaar zouden patiënten de 'persoonlijke gezondheidsomgeving' (pgo) moeten kunnen gebruiken. Volgens de minister verschilt het pgo wezenlijk van het elektronisch patiëntendossier dat de Eerste Kamer in 2011 vanwege privacybezwaren wegstemde. "De regie ligt bij de patiënt", zegt Bruins in de krant. "We maken afspraken over een standaard waarmee gegevens gebundeld kunnen worden als de patiënt en de zorgverlener het allebei willen."