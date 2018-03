Israël pakt medewerker Franse consulaat op voor wapensmokkel

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft een medewerker van het Franse consulaat opgepakt voor wapensmokkel. De man zou zeventig pistolen en twee geweren van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever hebben gesmokkeld.

De smokkel was volgens Shin Bet al maanden gaande. De 24-jarige Franse verdachte, Romain Franck, zou zeker vijf keer wapens hebben gesmokkeld in samenwerking met de Palestijnse organisatie Hamas. Volgens de veiligheidsdienst werd Francks voertuig dankzij de diplomatieke status minder streng gecontroleerd.

De Fransman zou op 19 februari bij die grensovergang Erez zijn opgepakt. Hij wordt waarschijnlijk later vandaag voorgeleid aan de rechter in Beer Sheva. De man zou verschillende banen hebben gehad in het Franse consulaat, zijn laatste functie was chauffeur.

Niet de eerste keer

Volgens de krant The Jerusalem Post is uit onderzoek van Shin Bet gebleken dat de Fransman de wapens kreeg van een Palestijn die werkzaam was bij het Franse culturele centrum in de Gazastrook. Franck vervoerde de wapens naar de Westelijke Jordaanoever waar ze werden doorverkocht aan wapenhandelaren. Er zijn ook enkele Palestijnen opgepakt, die niet alleen wapens maar ook contant geld smokkelden.

De Franse ambassade zegt de zaak hoog op te nemen en verleent alle medewerking aan de Israëlische autoriteiten. Israëlische ambtenaren noemen de zaak ernstig, maar benadrukken dat het de relatie met Frankrijk niet in gevaar brengt.

Het is niet de eerste keer dat een medewerker van het Franse consulaat in Jeruzalem wordt betrapt. In 2013 werd een man opgepakt die goud, tabak en cheques van Jordanië naar Israël wilde smokkelen met behulp van een voertuig van het corps diplomatique.

'Publicatieverbod'

De Israëlische krant Haaretz zegt dat het media in Israël in eerste instantie verboden was om over de zaak te publiceren, ondanks berichtgeving in buitenlandse media zoals Le Figaro. Dat is niet de eerste keer. Een bekend voorbeeld is de zaak van gevangene X. Israëlische media mochten lang niet over hem publiceren omdat het de staatsveiligheid in gevaar zou brengen.

Later deze week brengt de Franse minister van Buitenlandse Zaken een al eerder gepland bezoek aan Israël.