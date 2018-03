De logische overwinning van Poetin, de eenzame leider

"Dit is de grootste overwinning in de achttien jaar dat Poetin aan de macht is", zegt correspondent David Jan Godfroid. Gisteren werd de zittende president van Rusland met ruim 76 procent van de stemmen herkozen. "Ondanks de meldingen van fraude en de uitsluiting van zijn voornaamste uitdager Navalny is het duidelijk dat de overgrote meerderheid van de Russen nog steeds achter hem staat."

De opkomst was volgens de Centrale Kiescommissie 67,5 procent. Dat is iets hoger dan bij de laatste presidentsverkiezingen in 2012, toen ruim 65,2 procent van de kiezers een stem uitbracht.

De overwinningstoespraak van gisteravond laat op een groot plein in Moskou was symbolisch, zegt Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal. "Poetin stond niet tussen zijn mensen, maar ervóór. Hij is de leider, maar het leek daardoor ook een eenzame man. Verder was er ook wel iets van opluchting aan zijn gezicht af te lezen. Hij had hoog ingezet en is daarvoor kennelijk beloond. Maar het 'Rusland, Rusland' dat hij samen met het publiek scandeerde, was al vrij snel weer afgelopen."