Brandstofleverancier Varo naar de beurs

Brandstofleverancier Varo Energy gaat binnenkort naar de Amsterdamse beurs. De eigenaren Carlyle, Vitol en Reggeborgh willen 30 tot 40 procent van hun belang te gelde maken en hun stukken aanbieden aan zowel institutionele als particulieren beleggers. Een beursnotering wordt in de komende weken verwacht.

Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat brandstoffen verkoopt in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij Nederlandse consumenten vooral bekend van de circa tachtig tankstations.

Ingewijden stelden eerder dat Varo met de beursgang gewaardeerd zal worden op bijna 2,5 miljard dollar. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een omzet van 13,4 miljard dollar. De winst na belasting bedroeg 192 miljoen dollar.

Tot de aandeelhouders van Varo behoort het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels.

Varo is niet het eerste bedrijf dat dit jaar een beursgang aankondigde. Ook zakenbank NIBC en distributeur in cosmetica B&S lieten onlangs weten binnenkort de beursvloer op te willen.